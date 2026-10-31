Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, dört katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, apartmanda bulunan 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.