Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, dört katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, apartmanda bulunan 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.