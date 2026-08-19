Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Mezopotamya Mahallesi'nde Mastfroş Caddesi'nde yaşandı.

Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları henüz tespit edilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu kazada iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etmek üzere harekete geçti.

Yaralılardan Rojda D., kaza sonrası kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının durumu ise netleşmedi. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar ve sürücülerin kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.