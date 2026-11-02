Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda gece saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle art arda drift atarak trafiği tehlikeye attı.
Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda gece saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle art arda drift atarak trafiği tehlikeye attı.
Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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