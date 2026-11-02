Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda gece saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle art arda drift atarak trafiği tehlikeye attı.

Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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