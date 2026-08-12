AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bir açıklama yaptı.

Bu kapsamda Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Pankartta Kürtçe 'Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun.' ifadeleri yer aldı.

HUZUR VURGUSU YAPILDI

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü kadar genç nüfusu, üretim gücü ve bölgedeki konumuyla da önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Çimen, son 25 yılda kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sulama, gençlik ve spor ile altyapı alanlarında yapılan yatırımlara dikkati çekerken, bugün gelinen noktada Diyarbakır için yatırım kadar huzur ve güven ortamının devamlılığının da önemli olduğunu vurguladı.