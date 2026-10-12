Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, jandarma sorumluluk bölgesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir haftalık süreçte yürütülen bu çalışmalar sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

"18 BİN 400 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar neticesinde çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Ekiplerin bulduğu malzemeler arasında 18 bin 400 paket kaçak sigara, 182 paket ısıtılmış tütün mamulü ve 145 puro yer alıyor. Ayrıca 139 içi doldurulmuş makaron, 42 elektronik sigara, 30 sahte kozmetik malzeme ve 21 elektronik eşya da ele geçirilen ürünler arasında bulunuyor.