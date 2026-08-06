Diyarbakır'da kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik müşterek operasyon düzenlendi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
Silah ve mermi ele geçirildi
Operasyonda yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 157 farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında Y.Ç. ile V.T.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Y.Ç. ve V.T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.