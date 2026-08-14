Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, Diclekent Mahallesi 252'nci Sokak'ta yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AGV 578 ve 21 AIV 801 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.