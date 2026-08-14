Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Diclekent Mahallesi 252'nci Sokak'ta yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AGV 578 ve 21 AIV 801 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.