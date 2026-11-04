Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis devrildi, kazada 7 kişi yaralandı.
Kazaya, 18 yaşındaki Y.S.Ö. yönetimindeki 21 AHJ 895 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0454 plakalı öğrenci servisi karıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.