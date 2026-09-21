Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler var

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların ateşlenmesiyle 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler var

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler var

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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