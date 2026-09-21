Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler var

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların ateşlenmesiyle 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.