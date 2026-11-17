Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, akşam saatlerinde Ergani-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kömürtaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 57 AAJ 093 plakalı otomobil, 27 BCT 890 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilde bulunan Azize Keklik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Keklik’in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.