Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga, iki kişinin ölümü ve altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, Yeşil Vadi Evleri Eski Mardin Yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana eğlenmek için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Çiçek ve Şeyhmus Bayram, tabancadan ateşlenen kurşunlar sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 1 silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.Ö. (65), R.Ö. (35), H.Ç. (40), Ö.B. (37) ve K.Ç. (14) yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.