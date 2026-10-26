Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tabancadan açılan ateş sonucu her iki bacağından vurulan M.U. ağır yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan M.U., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.