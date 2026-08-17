Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil su kanalına düştü. 31 U 9778 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

KENDİ İMKANLARI VE ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

Araçta bulunan 5 kişi, ilk olarak kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan otomobil, itfaiye dalgıç ekipleri ve vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.