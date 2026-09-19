Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Eylül'de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda, 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram skunk, 120 gram esrar, 63,73 gram metamfetamin, 364 sentetik ecza hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 26'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.