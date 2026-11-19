Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Altıok Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya yaralanırken sürücü durmayarak olay yerinden kaçtı.
Süratli olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı yaya için çevredekiler yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.