TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, yeni sezonda ‘Kobani Spor’ ismiyle mücadele etme kararı aldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir." denildi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden kulübün isim değişikliği kararı tepki çekti.