Oregon Health & Science Üniversitesi araştırmacıları, ABD'nin farklı bölgelerinden toplanan verilerde yaşam beklentisini uyku süresi, fiziksel aktivite, beslenme ve çeşitli sosyoekonomik faktörlerle karşılaştırdı. Sonuçlarda gecede 7 saatten az uyumanın daha düşük yaşam beklentisiyle ilişkisi, beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi birçok faktörden daha güçlü çıktı.

UYKU SÜRESİ ÖNE ÇIKTI

Araştırmada gecede 7 saatten az uyuyanlar "yetersiz uyuyan" grupta değerlendirildi. Eğitim seviyesi, çalışma durumu ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam süresini etkileyebilecek değişkenler hesaba katıldığında bile yetersiz uyku ile daha kısa yaşam beklentisi arasındaki bağlantı devam etti.

İlk analiz modelinde yaşam beklentisiyle uykudan daha güçlü ilişki gösteren tek faktör sigara kullanımı oldu. Obezite ve diyabetin de hesaba katıldığı başka bir modelde ise obezite de yetersiz uykunun önüne geçti. Buna rağmen uyku, uzun yaşamla bağlantılı önemli göstergelerden biri olmaya devam etti.

Araştırmacılar yetişkinlerin mümkün olduğunca gecede 7 ila 9 saat uyumasını öneriyor. Yeterli uyku; bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları ve metabolizma dahil olmak üzere vücuttaki birçok sistemin sağlıklı çalışmasında rol oynuyor.

UZUN YAŞAM İÇİN UYKU DA ÖNCELİKLİ

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri, uykunun çoğu zaman beslenme ve egzersizin gerisinde bırakılan bir yaşam alışkanlığı olmasına rağmen yaşam beklentisiyle güçlü bir ilişki göstermesi oldu. Araştırmacılar bu nedenle uykuya, beslenme ve fiziksel aktivite kadar önem verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte araştırma gözlemsel verilere dayanıyor. Bu nedenle daha uzun uyumanın doğrudan daha uzun yaşamaya neden olduğunu kanıtlamıyor; yalnızca yeterli uyku ile daha yüksek yaşam beklentisi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu gösteriyor.