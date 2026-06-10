Sağlıklı beslenme tartışmalarıyla birlikte süt tüketimi yeniden dikkat çekmeye başladı. Bağışıklık sistemini destekleyici etkileriyle bilinen süt, beslenme düzeninin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

İnek, koyun ve manda sütü uzun süredir yaygın olarak tüketilirken, diyetisyenler farklı süt türlerinin besin içeriklerinin birbirinden ayrıldığını aktarıyor. Her süt türü, içerdiği vitamin ve mineral profili açısından farklı avantajlar sunuyor.

EN SAĞLIKLI SÜT HANGİSİ?

Son değerlendirmelerde keçi sütünün öne çıktığı ifade ediliyor. Beslenme uzmanlara göre keçi sütü, özellikle sindirim hassasiyeti yaşayan kişiler için daha uygun bir seçenek olarak görülüyor.

DAHA KOLAY SİNDİRİM VE DAHA DÜŞÜK LAKTOZ

Keçi sütünün laktoz oranının görece daha düşük olması, sindiriminin daha kolay gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde sindirim sürecini destekleyici bir etki sunduğu belirtiliyor.

Keçi sütünün yalnızca sindirim değil, cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Ayrıca bazı uzman görüşlerine göre yaraların iyileşme sürecine destek olabilecek özellikler de taşıdığı aktarılıyor.