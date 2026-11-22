Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Onur Büyüktopçu, son dönemdeki fiziksel değişimiyle yeniden gündeme geldi. Özellikle Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, konuk olduğu programda kilo verme sürecine ilişkin daha önce paylaşmadığı detayları anlattı.

Toplam 28 kilo verdiğini belirten Büyüktopçu, bu değişimin arkasında zayıflama iğnesinin bulunduğunu açıkladı. Daha önce kilo kaybını spor ve diyetle ilişkilendirdiğini kabul eden oyuncu, ilk dönemlerde kullandığı yöntemi kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi.

Daha önce spor ve diyet demişti

Büyüktopçu, Mart 2025'te verdiği bir röportajda iki ayda 15 kilo verdiğini açıklamış ve zayıflama sürecini spor ile beslenme düzenine bağlamıştı. O dönem mide ameliyatlarına sıcak bakmadığını da dile getiren oyuncu, son açıklamasıyla kilo verme sürecinin perde arkasını aydınlattı.

Gerçeği gizleyen ünlülere tepki gösterdi

Zayıflama iğnesi kullandığını açıklamasının nedenlerinden birinin diğer ünlülerin tutumu olduğunu belirten Büyüktopçu, benzer yöntemlere başvurduğunu düşündüğü kişilerin yalnızca diyet ve spor yaptıklarını söylemesini eleştirdi.

Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ifade eden oyuncu, geçmişte gerçeği açıklamadığı için kendisine de haksızlık ettiğini düşündüğünü belirtti. Bazı kişilerin uzun süredir veremedikleri kiloları kısa sürede kaybetmesini sorgulayan Büyüktopçu, kullanılan yöntemlerin açıkça paylaşılması gerektiğini savundu.

"Kimlerin kullandığını gerçekten biliyorum"

Herhangi bir ismi hedef göstermeyen oyuncu, zayıflama iğnesi kullanan bazı ünlülerin kimler olduğunu bildiğini ileri sürdü. Büyüktopçu, bu konuda yaptığı açıklamada, "Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kilo verme sürecinde dürüst davranılmasının önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, "Bence gerçek söylenmeli" diyerek düşüncesini dile getirdi.

Arkadaşının yaşadığı olayla ilgili uyarıda bulundu

Zayıflama iğnelerinin olası risklerine de değinen Büyüktopçu, bir arkadaşının yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Oyuncunun aktarımına göre iğne kullanan arkadaşı, evine döndükten sonra koltuğa uzanarak film izlemeye başladı. Bir süre sonra eşinin seslenmelerine yanıt vermeyen kişinin bilincini kaybettiği fark edildi. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaşanan olayın kendisini endişelendirdiğini belirten Büyüktopçu, zayıflama iğnelerinin bilinçsizce kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Oyuncunun açıklamaları, son dönemde gündemde olan hızlı kilo verme yöntemleri ve bu yöntemlerin sağlık açısından taşıyabileceği riskleri yeniden tartışmaya açtı.