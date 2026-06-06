Güney Kore’de şiddetli eklem ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki bir kadının röntgen sonuçları, tıp dünyasında eşine az rastlanır bir manzarayı ortaya çıkardı. Uzun süredir her iki dizinde de dinmeyen ağrılardan şikayetçi olan kadının çekilen röntgen filmlerinde, eklem çevresini saran yüzlerce gizemli parlaklık tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, bu parlaklıkların kadının diz dokusuna gömülmüş yüzlerce ince altın iplik olduğu anlaşıldı.
AĞRILARINI DİNDİRMEK İSTERKEN DİZİ ALTIN MADENİNE DÖNDÜ
Live Science tıp dergisinde yer alan bilgilere göre, doktorları hayrete düşüren bu sıra dışı tablonun arkasından geleneksel bir Uzak Doğu tedavisi çıktı. Yaşlı kadının, yıllar önce diz ağrılarını hafifletebilmek amacıyla Asya ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen "altın iplik akupunkturu" adlı alternatif bir yönteme başvurduğu öğrenildi. Söz konusu geleneksel yöntemde, çok ince yapıdaki altın tellerin kalıcı olarak deri altına ve yumuşak dokuların derinliklerine yerleştirildiği belirtildi.
Hastanede yapılan ortopedik muayenelerde, hastanın dizlerinde ileri derece osteoartrit (kireçlenme) saptandı. Yıllar önce doku altına yerleştirilen ve vücut tarafından emilmeyen bu altın tellerin, röntgen ışınları altında net bir şekilde görünerek eklem çevresinde adeta bir ağ oluşturduğu ifade edildi.
Uzmanlar, bazı Asya kültürlerinde altın iplik uygulamasının ağrıları dindirmek amacıyla uzun yıllardır kullanıldığını ancak bu tür kalıcı yabancı maddelerin modern tıpta nadiren bu kadar yoğun bir şekilde görüntülendiğini belirtiyor.