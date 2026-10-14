İngiltere’de patlak veren küresel enerji krizi ve Orta Doğu’daki tedarik zinciri aksamaları, dizel araç sahiplerinin adeta elini kolunu bağladı. Ülkede akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşanırken, trafiğe çıkmanın maliyeti artık dudak uçuklatan rakamlara ulaştı. Yayımlanan son analizler, bir dönemin tasarruf sembolü olan dizel araçların artık sürücülerin cebini yaktığını gözler önüne seriyor.

LİTRE FİYATI PSİKOLOJİK EŞİĞİ AŞTI

Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) tarafından paylaşılan çarpıcı verilere göre, İngiltere’de dizelin litre fiyatı tarihte ilk kez 2 sterlin barajına dayandı. Yapılan son zamlarla birlikte pompadaki rakamlar sürücülerin cüzdanına yansıdı. Ortalamada 45 mpg yakıt tüketen bir dizel otomobilin kilometre başına maliyeti 20 peniye çıkarken, yılda ortalama 10.000 mil yol yapan bir sürücünün yıllık yakıt masrafı 2.020 sterline (131 bin 989 TL) ulaştı. Benzin fiyatları da durmuyor; kurşunsuz benzinin litresi 174,71 peniye yükselirken, ortalama bir depoyu doldurmanın bedeli 96 sterline (6 bin 272 TL) ulaştı.

BİR ZAMANLAR UZUN YOLLARIN KRALIYDI

Maliye Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından 5 penilik yakıt vergisi indiriminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, indirim devam etse bile bunun pompadaki ateşi düşürmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan açıklanan yeni ulaşım politikaları dizel sürücülerini daha da düşündürüyor. 2027’de yürürlüğe girecek sistemde elektrikli araç sürücülerinden kilometre başına yalnızca 3 peni alınması planlanırken, evde şarj maliyetlerinin kilometreye yansıması 2 ila 8 peni arasında kalıyor. Bir zamanlar uzun yolun kralı olarak görülen dizel araçlar, elektrikli alternatiflerin karşısında en pahalı seçenek haline gelmiş durumda.

GÖZLER OLASI KDV İNDİRİMİNE ÇEVRİLDİ

RAC Politika Sorumlusu Simon Williams, Orta Doğu’daki krizler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat tıkanıklıkları nedeniyle tablonun ağırlaştığını açıkladı. Williams, dizel araçların insanların bütçesini zorladığını, işe gidip gelenlerden nakliye firmalarına kadar herkesin zor durumda olduğunu belirtti. Hükümet tarafı akaryakıt arzında kriz olmadığını ve tedarik ağının güçlü olduğunu söylese de sürücüler ve işletmeler gözünü Ekim ayında açıklanacak bütçe kararlarına ve olası KDV indirimlerine çevirdi.