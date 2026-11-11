Belçika'nın başkenti Brüksel'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında eski model araçlara yönelik kısıtlamalar genişletildi. Euro 5 dizel ve Euro 2 benzinli araçların belirlenen bölgeye girişine izin verilmemeye başlandı. Yeni uygulama, çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

Brüksel'de uygulanan düşük emisyon bölgesi (LEZ) kapsamında araçların trafiğe çıkabilmesi için belirli emisyon standartlarını karşılaması gerekiyor. Daha önce aşamalı olarak hayata geçirilen uygulamanın yeni aşaması başladı.

Bu kapsamda Euro 5 emisyon standardını karşılamayan dizel araçlar ile Euro 2 standardındaki benzinli araçların Brüksel Başkent Bölgesi'ne girişi yasaklandı.

YASAĞIN KAPSAMI 19 BELEDİYEYİ İÇERİYOR

Uygulama yalnızca Brüksel şehir merkezini değil, Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı 19 belediyenin tamamını kapsıyor. Bununla birlikte Brüksel çevre yolu (Ring) yasak bölgesine dahil edilmiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte dizel araçların en az Euro 6 emisyon standardını karşılaması gerekiyor. Benzinli, LPG ve doğal gazlı araçlarda ise en az Euro 3 standardı aranıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA 350 EURO CEZA

Yasak kapsamındaki araçlarla bölgeye giren sürücülere ilk ihlalde doğrudan para cezası uygulanmıyor. İlk ihlalin ardından araç sahibine uyarı mektubu gönderiliyor ve kurallara uyum sağlaması için üç aylık süre tanınıyor.

Bu sürenin ardından kurallara aykırı girişin devam etmesi halinde 350 Euro para cezası uygulanabiliyor. Ceza, araç başına üç ayda bir olmak üzere yılda en fazla dört kez kesilebiliyor.

YASAĞIN NEDENİ HAVA KİRLİLİĞİ

Brüksel yönetimi, düşük emisyon bölgesi uygulamasını hava kirliliğini azaltmak ve kentte yaşayanların sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdi. Özellikle eski dizel motorların atmosfere saldığı azot oksit emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında araç sahiplerinin otomobillerinin emisyon standartlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Belirli istisnalardan yararlanan araçlar ve günlük geçiş kartı satın alan sürücüler ise düzenlemenin bazı koşullarından muaf tutulabiliyor.