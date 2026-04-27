Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan son veriler, kıta genelinde otomobil tercihlerinin radikal bir değişim geçirdiğini kanıtlıyor.

Bir dönem yolların hakimi olan dizel motorlu araçlar, %8,9 pazar payı ile listenin son sıralarına geriledi. Avrupalı tüketicilerin yeni favorisi ise %34,5’lik payla Hibrit (HEV) modeller oldu.

-Avrupa pazarında yakıt türlerine göre sıralama:

Hibrit (HEV): %34,5

Benzinli: %26,6

Tam Elektrikli (BEV): %17,4

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV): %9,4

Dizel: %8,9

Diğer: %3,3

TÜRKİYE'NİN TERCİHİ: BENZİNLİ ARAÇLAR DOMİNASYONUNU SÜRDÜRÜYOR

Avrupa’daki hibrit yükselişine karşılık Türkiye otomobil pazarında geleneksel alışkanlıklar etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Türkiye’de satılan her iki araçtan neredeyse biri benzinli motora sahip.

Ancak Türkiye pazarında da hibrit ve elektrikli araçların toplam payındaki artış, küresel trendlerle uyumlu bir grafik çiziyor. Hibrit modeller %27,2 ile ikinciliğini korurken, tam elektrikli araçlar %17,7 ile Avrupa ortalamasını yakalamış durumda.

-Türkiye’de güncel pazar dağılımı:

Benzinli: %47,0

Hibrit: %27,2

Tam Elektrikli (BEV): %17,7

Dizel: %7,4

Diğer: %0,7

DİZEL ARAÇLAR İÇİN YOLUN SONU MU?

Hem Avrupa hem de Türkiye verileri ortak bir noktada buluşuyor: Dizel motorlu araçlara olan talep hızla eriyor.

Avrupa’da %8,9’a, Türkiye’de ise %7,4’e kadar gerileyen dizel payı, otomotiv devlerinin üretim stratejilerini çevreci motorlara kaydırmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak; Avrupa rotasını tamamen hibrit ve elektrikli geleceğe kırmışken, Türkiye'de benzinli araçlar liderliğini sürdürse de alternatif enerjili modeller pazar payını her geçen gün artırmaya devam ediyor.