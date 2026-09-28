ABD'de dizel yakıt fiyatlarındaki artış, küresel enerji piyasalarında endişelere neden olurken, Goldman Sachs, ABD'nin olası dizel ihracatı yasağına ilişkin senaryolarını paylaştı. Banka, ABD'nin dizel ihracatını yasaklaması halinde fiyatların ABD'de düşeceğini, Avrupa'da ise yükseleceğini öngörüyor.

Goldman Sachs'ın 26 Eylül tarihli raporuna göre, ABD'nin dizel ihracatını yasaklaması durumunda, yurt içi dizel fiyatları ilk aşamada haftalık yaklaşık 25 sent/galon ya da yüzde 4 oranında düşebilir. ABD'de dizel fiyatları şu anda 6,50 dolar/galon seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA'DA FİYATLAR ARTABİLİR

Raporda, olası bir ihracat yasağının Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını varil başına yaklaşık 3 dolar ya da yüzde 2 oranında artırabileceği belirtildi. Ancak, Avrupa'nın stratejik dizel rezervlerinden yapılacak satışların bu fiyat artışının yaklaşık yarısını dengeleyebileceği ifade edildi.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Goldman Sachs, ABD'nin dizel ihracatına kısıtlama getirmesinin "oldukça olası" bir senaryo olduğunu belirterek, bunun bankanın temel senaryosu olmadığını vurguladı.

ABD, İran ile yaşanan çatışmaların ardından Orta Doğu kaynaklı dizel arzının kısıtlanması üzerine dizel ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendiriyor. Platts verilerine göre, ABD Körfez Kıyısı ihracat ULSD fiyatı 16 Eylül'de yaklaşık 4,78 dolar/galon seviyesine yükselerek rekor kırdı.