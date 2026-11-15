Bozdağ Film imzalı Evlat dizisinde henüz çekimler başlamadan yeni bir kriz yaşandı. İlk olarak Star TV için hazırlanan, daha sonra yayın adresi atv olarak değiştirilen dönem dizisinde iki kez yönetmen değişikliğine gidilmişti. Şimdi ise başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

HAZAL SUBAŞI VE BİRKAN SOKULLU KADRODAN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizide başrol için anlaşma sağlanan iki isim projede yer almayacak.

Dizide Hayat karakterini canlandırması beklenen Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun kadrodan ayrıldığı öğrenildi.

EVLAT DİZİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bozdağ Film imzası taşıyan Evlat, ilk olarak Star TV için hazırlanmış ancak daha sonra atv'ye transfer edilmişti. 1971 yılında başlayan bir hikâyeyi ekrana taşıyacak olan dönem dizisi, hazırlık aşamasında iki kez yönetmen değişikliği yaşamasıyla da gündeme gelmişti.

Otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için mücadele eden Hayat isimli bir annenin yaşam öyküsünü konu alan dizide yaşanan son gelişmeyle birlikte oyuncu kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.