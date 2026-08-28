Show TV’nin merakla beklenen "High Intellectual Potential" (HIP) uyarlaması “Cevher” dizisinin yapım sürecinde üst üste önemli ayrılıklar yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için el sıkışıldığı konuşulan Özgü Namal, planlanan şartların karşılanamaması üzerine projeden çekilme kararı aldı. "YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ" Oyuncu krizinin ardından yönetmen cephesinden de ayrılık haberi geldi. Hazırlık sürecini yürüten yönetmen Neslihan Yeşilyurt, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeyi bıraktığını duyurdu. Yeşilyurt yaptığı açıklamada, "Hazırlık sürecini titizlikle sürdürdüğümüz 'Cevher' projesinin yönetmenlik koltuğundan, projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı mutabakat çerçevesinde yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu çifte ayrılığın ardından dizinin yeni başrolü ve yönetmeninin kim olacağı merak konusu oldu.

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