İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 kişi olmak üzere toplam 63 kişi Türkiye’ye getirildi.

Dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek’in de Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre,Yurdutek’in suç kayıtları arasında kasten yaralama suçundan iki kayıt, "basit yaralama" ve "uyuşturucu" veya "uyarıcı madde ticareti yapma" ya da "sağlama" suçları bulunuyor.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALIYOR

Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz ve sinema/dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de yer aldığı öğrenildi.