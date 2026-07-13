Özbekistanlı oyuncu Inamova Osiyo'nun bir dizi sahnesine ait kamera arkası paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun rol gereği tokat yediği anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

TOKAT SAHNESİNİN KAMERA ARKASINI PAYLAŞTI

Inamova Osiyo, rol aldığı projede yer alan tokat sahnesinin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından "Kamera arkası" notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede takipçileri arasında tartışma konusu olurken, bazı kullanıcılar sahneyle ilgili yorumlarda bulundu.

OYUNCUDAN GELEN AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Gelen tepkilerin ardından Inamova Osiyo, paylaşımına yeniden açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, sözlerinin farklı anlaşıldığını belirterek,

"Kız çocuğuna da böyle vurulur mu? 'Erkek çocuk gibi' manasında söylemiştim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Oyuncunun açıklamasının ardından bazı kullanıcılar ifadesinin yanlış anlaşıldığını savunurken, bazı kullanıcılar ise kamera arkası paylaşımının neden olduğu tartışmayı sürdürdü.