Televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi, oyuncu ücretleri tartışmasını da beraberinde getirdi. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yapım şirketlerinin oyunculardan ücretlerinde indirime gitmelerini istediği öne sürülürken, bazı isimler bu teklifi kabul ediyor, bazıları ise karşı çıkıyor. "Altı Üstü İstanbul" dizisinde rol alan İlker Aksum da ücretinde indirim yapmayı kabul etmeyen oyuncular arasında yer aldı. Çalışma saatlerinin uzunluğuna dikkat çeken Aksum, ücretinden en küçük bir indirim bile yapmayacağını söyledi.

"YÜZDE 0,01 BİLE İNDİRİM YOK"

Ücretinde indirim yapıp yapmayacağı sorulan İlker Aksum, konuya ilişkin tavrını net sözlerle ortaya koydu. Ünlü oyuncu, "Yüzde 0,01 bile indirim yok, ben kabul etmiyorum. Bazen 15-16 saat mesailer sürüyor. Bu dizi süreleri olduğu sürece bu ücretler dönecek" ifadelerini kullandı.

Uzun saatler süren set çalışmalarını gerekçe gösteren Aksum'un açıklaması, oyuncu ücretleri üzerinden yaşanan tartışmada dikkat çekti.

KEREM ALIŞIK'IN KARARI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyunculardan ücret indirimi talep edilmesi daha önce de gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Alışık'ın başrolünde yer aldığı Haysiyet dizisinin yayın hayatını sürdürebilmesi için yapım şirketi, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim talep etmişti.

Dizide Sadık Karlıova karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın ise bu süreçte dikkat çeken bir öneride bulunduğu öne sürülmüştü. Ünlü oyuncunun, "İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın" diyerek ücret kesintisinin set çalışanlarına yansıtılmamasını istediği aktarılmıştı. Alışık'ın bu çıkışı, sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında teknik ekibin emeğine dikkat çekmişti.