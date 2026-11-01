Televizyon dünyasında yapım maliyetleri nedeniyle yaşanan kriz, kanallar, yapımcılar ve oyuncular arasında yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kararla sonuçlandı. Yeni sezonda dizilerin bölüm başı bütçeleri 20-30 milyon TL bandında tutulurken, yüksek kaşeleriyle bilinen oyuncular da geçen sezonki ücretleriyle devam etmeyi kabul etti.
MİLYONLUK KAŞELERE ZAM FRENİ
AKŞAM'dan Recep Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon birçok dizi reyting, reklam geliri ve artan maliyetler nedeniyle ekranlara veda etti. Bu gelişmelerin ardından kanallar, yeni sezon öncesinde yapımcılardan bütçelerde indirime gitmelerini istedi.
Bir bölümü 20-30 milyon TL arasında değişen yapım maliyetleri nedeniyle yapımcılar da başrol oyuncularıyla masaya oturdu. Bölüm başına yüksek ücretler alan oyunculardan kaşelerini düşürmeleri talep edildi.
SEKTÖRDE ORTAK KARAR ALINDI
Yaşanan görüşmelerin ardından kanallar, yapımcılar ve oyuncular ortak bir noktada buluştu. Yeni sezonda bölüm başı bütçeler 20-30 milyon TL aralığında korunurken, bu rakamlara zam yapılmadı.
Yapımcılarla görüşen oyuncular da yeni sezonda ücretlerine zam istemeden, geçen sezonki kazançlarıyla projelerine devam etme kararı aldı. Böylece maliyet krizine karşı sektörde tasarruf dönemi başladı.
İŞTE OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI KAZANÇLARI
AKŞAM'ın haberinde yer alan oyuncuların bölüm başına aldıkları belirtilen ücretler şöyle:
Deniz Can Aktaş: 1,2 milyon TL
Ozan Akbaba: 1,5 milyon TL
Sinem Ünsal: 1 milyon TL
Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL
Deniz Baysal: 750 bin TL
Ava Yaman: 500 bin TL
Feyyaz Duman: 850 bin TL
Nehir Erdoğan: 750 bin TL
Rahimcan Kapkap: 625 bin TL
İlker Aksum: 600 bin TL
Çağan Efe Ak: 700 bin TL
Ata Yaşat: 250 bin TL