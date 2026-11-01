Televizyon dünyasında yapım maliyetleri nedeniyle yaşanan kriz, kanallar, yapımcılar ve oyuncular arasında yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kararla sonuçlandı. Yeni sezonda dizilerin bölüm başı bütçeleri 20-30 milyon TL bandında tutulurken, yüksek kaşeleriyle bilinen oyuncular da geçen sezonki ücretleriyle devam etmeyi kabul etti.

MİLYONLUK KAŞELERE ZAM FRENİ

AKŞAM'dan Recep Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon birçok dizi reyting, reklam geliri ve artan maliyetler nedeniyle ekranlara veda etti. Bu gelişmelerin ardından kanallar, yeni sezon öncesinde yapımcılardan bütçelerde indirime gitmelerini istedi.

Bir bölümü 20-30 milyon TL arasında değişen yapım maliyetleri nedeniyle yapımcılar da başrol oyuncularıyla masaya oturdu. Bölüm başına yüksek ücretler alan oyunculardan kaşelerini düşürmeleri talep edildi.

SEKTÖRDE ORTAK KARAR ALINDI

Yaşanan görüşmelerin ardından kanallar, yapımcılar ve oyuncular ortak bir noktada buluştu. Yeni sezonda bölüm başı bütçeler 20-30 milyon TL aralığında korunurken, bu rakamlara zam yapılmadı.

Yapımcılarla görüşen oyuncular da yeni sezonda ücretlerine zam istemeden, geçen sezonki kazançlarıyla projelerine devam etme kararı aldı. Böylece maliyet krizine karşı sektörde tasarruf dönemi başladı.

İŞTE OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI KAZANÇLARI

AKŞAM'ın haberinde yer alan oyuncuların bölüm başına aldıkları belirtilen ücretler şöyle:

Deniz Can Aktaş: 1,2 milyon TL

Ozan Akbaba: 1,5 milyon TL

Sinem Ünsal: 1 milyon TL

Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL

Deniz Baysal: 750 bin TL

Ava Yaman: 500 bin TL

Feyyaz Duman: 850 bin TL

Nehir Erdoğan: 750 bin TL

Rahimcan Kapkap: 625 bin TL

İlker Aksum: 600 bin TL

Çağan Efe Ak: 700 bin TL

Ata Yaşat: 250 bin TL