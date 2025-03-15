Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi isimlerin yer aldığı 'Deha' dizisinde 'Devran Karan' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli sağlık sorunuyla gündeme geldi.
AKSİYON SAHNESİ SONRASI HASTANELİK OLDU
Sette aksiyon sahnesi çekilirken ayak bileği kırılan 34 yaşındaki oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tedavisi devam eden Aras Bulut İynemli bir süre evinde dinlenecek ve en kısa zamanda sete dönecek.
BABASINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan İynemli birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.