Akşam kuşağında halihazırda 19 farklı dizinin izleyiciyle buluştuğu televizyon ekranlarında, son dönemin en ağır ekonomik darboğazı yaşanıyor. Reklam pastasındaki sert daralma, yapımcıları ve kanal yönetimlerini köşeye sıkıştırdı. Öyle ki, 7 reyting gibi yüksek izlenme oranlarına ulaşan iddialı yapımların dahi bölüm maliyetlerini karşılayamayıp zarar ettiği sektörde, krizden çıkış için masaya yatırılan en radikal formül tıkanma noktasına geldi.

DİZİ SÜRELERİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Maliyetleri aşağı çekmek amacıyla dizi sürelerinin 140 dakikadan 110 dakikaya düşürülmesi planlanıyordu. Bu hamleyle birlikte gece yarısına sarkan son reklam kuşağına ihtiyaç kalmayacak, yayınlar saat 23.20 sularında sona erecek ve setlerde ikinci ekip çalıştırma zorunluluğu ortadan kalkacaktı.

FORMAT PROGRAMLARI DİZİLERLE AYNI SAATTE BİTİRMEYE YANAŞMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sektörün beklediği uzlaşma sağlanamadı. Başta TV8 olmak üzere yarışma ve format programları yayınlayan kanallar, yayın akışlarını dizilerle aynı saatte bitirmeye yanaşmadı. Rekabet dengelerinin bozulacağı endişesiyle gelen bu ret yanıtı, dizi sürelerinin kısaltılması projesinin şimdilik rafa kalkmasına yol açtı.

OYUNCU ÜCRETLERİNDE YÜZDE 30'A VARAN KESİNTİ

Süre kısaltma formülünden sonuç alamayan kanallar ve yapımcılar, çareyi doğrudan set bütçelerinde kesintiye gitmekte buldu. Altuntaş’ın iddiasına göre, , kanalların talebi doğrultusunda harekete geçen yapım şirketleri, bölüm maliyetlerini dengelemek için başta başrol oyuncuları olmak üzere tüm set ekiplerinden yüzde 10 ile yüzde 30 arasında ücret indirimi talep ediyor. Sektördeki krizin boyutunu gözler önüne seren bu indirim taleplerinin ise büyük oranda kabul edildiği öğrenildi.