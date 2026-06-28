Kral Kaybederse ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla milyonların tanıdığı Halit Ergenç, bu kez oyunculuğuyla değil ticari başarısıyla gündemde. Ünlü oyuncunun ortakları arasında bulunduğu börek markası, İngiltere’nin başkenti Londra’da üçüncü şubesine ulaştı.

BÖREKÇİ OLDU, 2 TON SATIŞ YAPTI

Halit Ergenç’in ortakları arasında yer aldığı Türk börek markası, Londra’daki büyümesini sürdürüyor. Türk börek geleneğini modern bir konseptle sunan marka, Highbury & Islington’daki yeni şubesiyle birlikte İngiltere’deki şube sayısını artırdı.

Ünlü oyuncunun ortakları arasında olduğu Levent Börek markasının ilk ayında 2 ton satışa ulaştığı iddia edilmişti.

Yeni şubenin açılışıyla birlikte marka, Londra’daki büyüme hedeflerinde önemli bir adım daha atmış oldu.

DİZİDE KAYBETTİ GERÇEK HAYATTA KAZANDI

Ekranda canlandırdığı karakterlerle sık sık gündeme gelen Halit Ergenç, son dönemde oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun Kral Kaybederse dizisindeki kayıplar yaşayan karakterinin aksine, gerçek hayatta ticari yatırımıyla kazanç sağladığı yorumları sosyal medyada dikkat çekti.