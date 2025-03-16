Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu ile izleyicinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in dizide başlayan aşkı gerçeğe dönüştü!
Dizide sevgili karakterlere hayat veren ikili, uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalıyordu. Ancak beklenen kare sonunda geldi! Ünlü oyuncular, ilişkilerini ilan eden ilk fotoğrafı paylaştı.
Set Dedikoduları Gerçek Çıktı!
Gazeteci Mehmet Üstündağ, ikili hakkında çıkan aşk dedikodularını daha önce gündeme getirmişti. “Set bilgisidir, birlikteler” diyerek haberin doğruluğunu vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bana gelen net bilgi bu, göreceksiniz. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Setten gelen bilgi bu.”
10 Mart’ta Sandık Kokusu dizisinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından, ikili sonunda aşklarını ilan etti.
Sandık Kokusu’ndaki Aşk Gerçek Hayata Taşındı
Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, dizideki kimyalarıyla dikkat çekiyordu. Hayranlarının merakla beklediği haber sonunda doğrulandı ve çift aşklarını duyurdu!