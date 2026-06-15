Ünlü oyuncu Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Oyuncunun bikinili pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Tatil sezonunu açan Kandemir, arkadaşıyla birlikte kumsalda keyif yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
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Kandemir'in paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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