Organize İşler: Karun Hazinesi projesinde yer alan "kam davulu" sahnesi sosyal medyada kültürel temsil tartışması başlattı. Eski Türk inançlarına ait kutsal sembollerin kurgudaki işleniş biçimine yönelik artan tepkilerin hemen ardından, yapımın senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın resmi X hesabı askıya alındı.

KAM DAVULU SAHNESİ NEDEN BU KADAR TEPKİ TOPLADI?

Eski Türk inanç sisteminde ve şaman geleneklerinde manevi ritüellerin ana unsuru sayılan kam davulu, dizide suç ve mafya temalı eğlence sahnelerinin içine dahil edildi. Kutsal sayılan bir kültürel sembolün bu şekilde hicvedilmesi ve kurgusal suç dünyasının parçası yapılması izleyicilerin sert eleştirilerine yol açtı. Sosyal medya platformlarında örgütlenen kullanıcılar, sahnenin kültürel değerleri zedelediğini belirterek art arda tepki paylaşımları yaptı.

Dizideki sahneye yönelik eleştirilerin sosyal medyada zirveye ulaştığı saatlerde Yılmaz Erdoğan'ın resmi profili erişime kapatıldı. Hesabın kitle şikayetleri sonucu mu yoksa başka bir kural ihlali gerekçesiyle mi askıya alındığına dair X yönetiminden veya Erdoğan'ın temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Profilin ne zaman yeniden aktif hale geleceği belirsizliğini koruyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİJİTALDE GÜNDEM OLDU

Netflix'te 16 Ekim tarihinde sekiz bölüm olarak yayına giren yapım, Asım Noyan karakterinin geri dönüşüyle dijital mecraların ilk sırasına yerleşti. Ancak senaryo kurgusundan çok, yapımdaki kam davulu sahnesi ilk haftanın en çok konuşulan ve tartışılan konusu haline geldi.