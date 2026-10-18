Televizyon ekranlarında reyting yarışı sürerken, dizilerin başrol oyuncularına ödenen bölüm başı ücretler de konuşulmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yapımlarında rol alan oyuncuların kazançlarına ilişkin gündeme gelen rakamlar, “Oyuncu olmak varmış” dedirtiyor. Yeraltı, Taşacak Bu Deniz, Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 dizilerinde rol alan oyuncuların bölüm başına aldıkları öne sürülen ücretler dikkat çekiyor. Üstelik oyuncuların gelirleri yalnızca dizi ücretleriyle sınırlı kalmıyor; reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleri de kazançlarına ekleniyor.

YERALTI'NIN ÜÇ BAŞROLÜNE 3,7 MİLYON TL

Yeraltı dizisinin başrollerinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın bölüm başına aldıkları öne sürülen ücretler şöyle:

Uraz Kaygılaroğlu: 1,5 milyon TL

Devrim Özkan: 1,2 milyon TL

Deniz Can Aktaş: 1,2 milyon TL

Üç oyuncunun bölüm başına aldığı iddia edilen ücretlerin toplamı 3,9 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu rakam, dizinin başrol kadrosunun kazancını gündeme taşıyor.

Sezonda çeşitli dizilerde rol alan isimlerin ücretleri şöyle sıralanıyor:

Ata Yaşat: 250 bin TL

Ceren Ayruk: 500 bin TL

Çağan Efe Ak: 700 bin TL

Helin Elveren: 150 bin TL

Deniz Baysal: 750 bin TL

Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL

Ava Yaman: 500 bin TL

Feyyaz Duman: 850 bin TL

Nehir Erdoğan: 750 bin TL

Rahimcan Kapkap: 625 bin TL

İlker Aksum: 600 bin TL

Yüsra Geyik: 500 bin TL

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÜCRETLERİ DE GÜNDEMDE

Oyuncuların bölüm başı ücretlerine ilişkin iddialar, yeni projelerle ekranlara dönmesi beklenen yıldız isimleri de kapsıyor.

Elele yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığı iddiaya göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen'in atv'de yayınlanması planlanan Hamal dizisinden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı öne sürülüyor.

Aynı iddiada Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer dizisi için bölüm başına 4,5 milyon TL alacağı da belirtiliyor.

REKLAM VE İŞ BİRLİKLERİ DE GELİRE EKLENİYOR

Oyuncuların kazançları yalnızca dizilerden aldıkları ücretlerle sınırlı değil. Reklam anlaşmaları, sponsorluklar ve markalarla yapılan iş birlikleri de gelir kalemleri arasında yer alıyor.

Bölüm başına yüz binlerce, bazı başrollerde ise milyonlarca lirayı bulduğu öne sürülen ücretlere bu anlaşmalar da eklendiğinde oyuncuların toplam kazançları daha da artabiliyor. Ancak açıklanan rakamların iddia niteliğinde olduğu ve oyuncuların gerçek gelirlerinin sözleşmelere göre değişebileceği unutulmamalı.