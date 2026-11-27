Özcan Deniz ve Akın Akınözü'nün ardından oyuncu Kenan Çoban da yüzünü yapay zeka teknolojisine kiraladı. Akşam'ın haberine göre Çoban, yapay zeka ve dijital eğlence teknolojilerini buluşturan yeni nesil yayın platformunun ilk uluslararası projesi olan 'Halid Bin Velid'de rol aldı.

30 bölümden oluşan yapımda Çoban, Halid bin Velid karakterini canlandırdı. Oyuncunun dijital kopyasının kullanıldığı proje, yapay zekanın oyunculuk sektöründeki kullanımına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

OYUNCULAR NEDEN YÜZLERİNİ KİRALAMAYA BAŞLADI?

Habertürk'e konuşan Kenan Çoban ve Burak Arslan, yüzlerini kiralama nedenlerini ve bu süreçle ilgili görüşlerini anlattı. Dijital ikiz anlaşmaları oyunculara yeni gelir fırsatları sunarken, aynı anda birden fazla projede yer alabilmenin de önünü açıyor.

Oyuncular, fiziksel olarak başka bir sette çalışırken dijital kopyalarının farklı yapımlarda kullanılmasına izin vererek gelirlerini artırabiliyor. Telif haklarının sözleşmeyle güvence altına alınması, set temposundan uzak kaldıkları dönemlerde de kazanç elde edebilme ve dijital projelerle izleyici karşısında kalmayı sürdürme imkanı bu anlaşmaların öne çıkan avantajları arasında gösteriliyor.

Habertürk'e konuşan oyuncular; dijital ikiz anlaşmalarıyla telif haklarını sözleşme aşamasında güvence altına alabiliyor. Dijital kopyalarının aynı anda farklı projelerde kullanılmasıyla kazançlarını artırma ihtimali de bulunuyor. Ayrıca oyuncular, fiziksel olarak çalışmadıkları dönemlerde dijital kopyaları üzerinden gelir elde etmeyi sürdürebiliyor.

OYUNCULARIN YÜZ KİRALAMASINA SENDİKA KARŞI

Oyuncular için yeni bir kazanç kapısı olarak görülen dijital ikiz uygulaması, mesleğin geleceğine ilişkin kaygıları da beraberinde getiriyor. Oyuncular Sendikası, bedenin, sesin ve oyunculuk emeğinin yapay zeka tarafından ikame edilmesine karşı çıkıyor.

Açık rıza olmadan geçmiş performanslardan dijital kopya oluşturulması ve oyuncuların yapay zeka aracılığıyla devre dışı bırakılması, sendikanın mesleğin geleceği açısından riskli gördüğü konular arasında yer alıyor. Dijital ikiz teknolojisinin yaygınlaşmasıyla oyuncuların iş imkanlarının daralabileceği, setlerdeki çalışma düzeninin değişebileceği ve oyunculuk mesleğinin geleceğinin yeniden şekillenebileceği tartışılıyor.