22 Ekim akşamı Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçları reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Ancak diziler arasındaki yarışta tablo farklı şekillendi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer gecenin en çok izlenen dizisi olurken, Sevdiğim Sensin ikinci sırada kaldı. NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ise üç reyting kategorisinde birden ilk 10'a girmeyi başaramadı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN DİZİSİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

ATV'de ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, reyting yarışında diziler arasındaki liderliğini korudu. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı yapım, futbol karşılaşmalarının zirvede olduğu gecede 3. olup rakiplerini geride bırakarak en çok izlenen dizi oldu.

Geçen sezon kendi gününde zirve yarışının iddialı isimlerinden olan Sevdiğim Sensin de rekabette gücünü korudu. Star TV'nin dizisi, gecenin en çok izlenen ikinci yapımı olarak sıralamada yerini aldı.

HALEF'TE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı cephesinde ise tablo değişmedi. Dizi, Total kategorisinde ilk 10'a girmeyi başarırken AB ve ABC1 gruplarında ilk 10'un dışında kaldı.

İlk sezonun ardından oyuncu kadrosunda yaşanan önemli değişiklikler de dizinin gündeminden düşmedi. Sezon finali öncesinde ve final bölümünde aralarında başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın da bulunduğu beş ismin projeye veda etmesinin ardından senaryoda değişikliklere gidildi. Ancak yapımda yaşanan reyting kaybının önüne geçilemedi.

DİZİLER ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Bir yanda Güneşin Doğduğu Yer'in yükselen performansı, diğer yanda Sevdiğim Sensin'in yarışta kalma mücadelesi… Halef: Köklerin Çağrısı ise sıralamada yeniden güç kazanmak için mücadele ediyor. Önümüzdeki haftalarda dizilerin reyting grafiğinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyor.

MUHTEMEL AŞK'TA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yaz dizisi Muhtemel Aşk ise perşembe günlerindeki başarısını sürdürmekte zorlanıyor. Total grubunda iki reyting puanının altına gerileyen dizi, 18. sıraya kadar düştü. İzlenme oranlarındaki düşüşle birlikte Muhtemel Aşk da final iddialarıyla anılmaya başlayan yapımlar arasına girdi. İzleyiciler, 'Final çanları başladı' yorumlarını yaptı.