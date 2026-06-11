ANNE OĞUL KARELERİ BEĞENİ TOPLADI

Ünlü oyuncu, son olarak 4,5 aylık oğlunu kucağına aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Doğal ve samimi görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Anne ile oğlunun birlikte yer aldığı kare, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken birçok kullanıcı fotoğrafa nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptı.