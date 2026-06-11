Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu evlilikleri, bu yıl dünyaya gelen oğullarıyla yeni bir döneme girdi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Atasever, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin beğenisini topladı.
2021 yılında evlenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ünlü çift, 26 Ocak'ta dünyaya gelen oğullarıyla birlikte ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
MUTLU EVLİLİKLERİNİ ÇOCUKLARIYLA TAÇLANDIRDILAR
Doğumun ardından zamanının büyük bölümünü ailesine ayıran Atasever, özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşuyor.
ANNE OĞUL KARELERİ BEĞENİ TOPLADI
Ünlü oyuncu, son olarak 4,5 aylık oğlunu kucağına aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Doğal ve samimi görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Anne ile oğlunun birlikte yer aldığı kare, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken birçok kullanıcı fotoğrafa nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptı.
Günün Trend Haberleri
TAKİPÇİLERİNDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR GELDİ
Atasever'in paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları, minik bebeğin kime benzediğine dair yorumlarda bulundu. Çok sayıda takipçi anne-oğulun yer aldığı kareyi "huzur dolu", "çok samimi" ve "çok güzel bir aile karesi" ifadeleriyle değerlendirdi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yer aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.