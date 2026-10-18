ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi, düşük reytingler nedeniyle 7. bölümde final yapmıştı. Dizide rol alan Hülya Avşar, yaptığı açıklamada sektörde yaşananlara sitem etti. Yeni projesi Kanlı Nigar müzikaliyle tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Avşar, televizyon dizileriyle ilgili kararını duyurdu.

“DİZİ DEFTERİNİ KAPATTIM”

Hülya Avşar, dizi sektöründe yaşanan rekabete ve yapımların kısa sürede yayından kaldırılmasına tepki gösterdi. Bazı dizilerin izleyiciye kendini gösterme fırsatı bulamadan sona erdiğini belirten Avşar, sektördeki işleyişten rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapımcısından senaristinden tut, bir sürü saçma sapan olaylar gerçekleşiyor. Garip bir savaş var. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Halbuki bırakın karşısına koyacağın diziyi çok kuvvetli olmasın da birine yol aç. Herkes ekmeğini kazansın. Böyle garip bir durum var dizi sektöründe.”

7 BÖLÜMDE EKRANA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz aylarda, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca 7. bölümde final yaptı.



Dizinin kısa sürede ekran macerasını tamamlamasına değinen Avşar, yapımların yeterince şans tanınmadan yayından kaldırılmasını eleştirdi.



“Bir bakıyorsun gayet iyi gidecekken fırsat bile vermiyorlar, küt diye kesiyorlar diziyi. Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkçası. Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım” diyen Avşar, televizyon dizilerine mesafeli duracağının sinyalini verdi.

TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜYOR

Televizyon dizileriyle ilgili kararını açıklayan Hülya Avşar, yeni bir sayfa açarak tiyatro sahnelerine döndüğünü duyurdu. Ünlü isim, Kanlı Nigar müzikaliyle sahneye dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.