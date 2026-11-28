Final yapan Halef dizisinin oyuncularından Veda Yurtsever'in yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, Neslihan Atagül'ün ekranlara döneceği Kaderin Cilvesi dizisinin kadrosuna katıldı.
VEDA YURTSEVER, KADRİYE KARAKTERİNE HAYAT VERECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım imzalı yapımda Yurtsever, Kadriye karakterine hayat verecek. Kadriye, dizide Peri adını kullanan Perihan'ın pavyondaki akıl hocası olarak izleyici karşısına çıkacak.
KANALI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Neslihan Atagül Peri'yi, Halit Özgür Sarı taksici Adem'i, Uğur Polat ise Salah karakterini canlandıracak. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yapımın yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.