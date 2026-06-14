Birçok ünlü isim gibi Demet Özdemir de ailesiyle tatil yapıyor. Oyuncular, şarkıcılar bu yıl rotayı aile tatillerine çevirdi. Demet Özdemir'in bikinili görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı.
Eşref Rüya dizisi final yapar yapmaz soluğu tekne tatilinde alan Demet Özdemir, lüks teknesinde Sezen Aksu'nun Firuze şarkısını açarak yüksek sesle eşlik etti. Şarkıyı coşkuyla söyleyen oyuncunun sesi, koyda yankılandı.
Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncuya arkadaşları da eşlik etti.
Özdemir, bir ara kano süren arkadaşlarının fotoğraflarını da çekti.
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