Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan ve Tayland Körfezi'ne bakan lüks beş yıldızlı villalarıyla ünlü Four Seasons Resort Koh Samui'de çekilen dizi, bölgede turizm patlamasına sebep oldu. Daha önceki sezonları Hawaii ve Sicilya'da çekilen 'White Lotus'un, bu bölgelerde de turizm patlamasına neden olduğu biliniyor. Şimdi, aynı etkinin Tayland'da da yaşanması bekleniyor.

Seyahat acentelerinin The Express US'e aktardığı bilgiye göre dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından Four Seasons Resort Koh Samui'ye yapılan rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 312 arttığı belirtiliyor. Expedia verilerine göre de ikinci sezonun ardından dizide yer alan otellere yapılan seyahat taleplerinde yüzde 300'e varan bir artış yaşanmıştı.

Minor Hotels CEO'su Dillip Rajakarier, bu trendin Tayland turizmine hem kısa hem de uzun vadede büyük fayda sağlayacağını söyledi.

WHITE LOTUS ETKİSİ TURİZMİ CANLANDIRIYOR

"White Lotus Etkisi" olarak adlandırılan bu fenomen yalnızca otel rezervasyonlarını artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda civardaki turistik cazibe merkezleri, restoranlar ve barlar da daha fazla ziyaretçi çekiyor.

Four Seasons Resort Koh Samui; palmiye ağaçlarıyla çevrili sakin plajları, hindistancevizi bahçeleri ve dağlık yağmur ormanlarıyla ünlü Tayland'ın ikinci büyük adası Ko Samui'de yer alıyor.

Adada ayrıca 12 metre yüksekliğindeki altın Büyük Buda Heykeli'nin bulunduğu Wat Phra Yai Tapınağı, Bophut'taki etik fil turizminin öncüsü olan Samui Fil Koruma alanı ve ünlü Pig Island (Domuz Adası) gibi turistik noktalar bulunuyor.