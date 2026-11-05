Yağ böceği olarak bilinen bu canlıların yeniden görülmesi, bölgedeki doğal yaşam açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TEHLİKE ANINDA ZEHİRLİ SIVI SALGILIYOR

Yağ böceklerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, tehdit altında kaldıklarında bacak eklemlerinden sarımsı bir sıvı çıkarabilmeleri. Refleks kanaması olarak adlandırılan bu savunma mekanizmasında, böceğin vücut sıvısı eklem bölgelerinden dışarı bırakılıyor.

Salgının içerdiği kantaridin maddesi, insan cildiyle temas ettiğinde tahrişe ve su toplamasına neden olabiliyor. Bu nedenle böceklere çıplak elle dokunulmaması öneriliyor.

60 YIL SONRA ÜREME BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Doğa koruma uzmanları, Galler'in Pembrokeshire bölgesindeki Castlemartin arazisinde yürüttükleri incelemelerde kısa boyunlu yağ böceğine (Meloe brevicollis) ait larvalara rastladı.

Türün bölgedeki varlığı 2020 yılında yeniden kaydedilmişti. Ancak 2022 ve 2025 yıllarında yapılan araştırmalarda yalnızca ölü yetişkin bireylere rastlanmıştı. 2026 yılında tespit edilen larvalar ise böceğin bölgede üremeye devam ettiğini gösteren önemli bir kanıt oldu.

Yaşam döngüsü de oldukça ilginç olan böceğin larvaları, çiçeklerin üzerinde bekleyerek arılara tutunuyor. Arıların yuvalarına taşınan larvalar, burada biriktirilen polenlerle beslenerek gelişimini sürdürüyor.

Uzmanlara göre yaklaşık her 10 bin larvadan yalnızca biri yetişkinliğe ulaşabiliyor. Doğal yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayıları ciddi ölçüde azalan türün korunması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.