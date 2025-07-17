Bodrum'da sahne alan DJ ve aranjör Emre Kınay, Simge Sağın'a dair yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sağın'ın hit olan 'Aşkın Olayım' parçasını çalmaya başlayan Kınay, bir anda isyan etti.

DİNLEYİCİYE DERT YANDI

Kalabalık dinleyicisine dert yanan Kınat, kimsenin bilmediği bir itirafta bulundu. Simge Sağın'ı kastederek konuşan ünlü DJ, "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı, gitti" itirafında bulundu

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kınay'ın o konuşması gelenler tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi. DJ'in bu sitem dolu itirafı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İtiraf sonrası gözler Simge Sağın'a çevrildi. Ünlü şarkıcının bu itirafa ne yanıt vereceği merak konusu oldu.