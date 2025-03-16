Gece kulüplerine alternatif bir eğlence anlayışı sunan DJ Fatma Civelek, yalnızca kadınlara özel düzenlediği "Kadınlar Matinesi" etkinlikleriyle son günlerde sosyal medyada dikkat çekiyor. Geleneksel gece kulübü konseptinin dışına çıkan organizasyonlarıyla, özellikle muhafazakar kadınların özgürce eğlenebilecekleri yeni bir eğlence stili oluşturdu.

SOSYAL MEYDADA MUHAFAZAKAR KESİMİN İLGİ ODAĞI OLDU

Civelek’in, DJ performanslarını ve etkinlik duyurularını paylaştığı TikTok hesabı (@djfatmacivelek), sosyal medyada hızla popülerlik kazandı. Her videosu binlerce beğeni ve paylaşım alırken, kadınlara özel bu konsept büyük bir kesim tarafından takip ediliyor

GECE HAYATINA GİDEMEYEN KESİMİN ADESİ OLDU

Civelek’in "Kadınlar Matinesi" gece hayatına katılmak isteyen ancak farklı nedenlerle gece kulüplerine gidemeyen başörtülü kadınlar için özel olarak düzenleniyor.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR TEKNO MÜZİKLE EĞLENİYOR

Tekno müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde muhafazakar kadınlar doyasıya eğleniyor. Etkinlikte, özel menüler de dikkat çekiyor.