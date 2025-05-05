Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Alexander Djiku Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada yayılan görüntüleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Tecrübeli stoper Kadıköy'de maç çıkışı aracın içinde konsol oyunu oynadığı şeklinde yayılan haberlere açıklama getirdi. İşte Djiku'nun açıklaması:

''Kamuoyuna Duyuru

Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum.

Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir.

Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez.

Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum.

Alexander DJIKU''