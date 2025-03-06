UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında Rangers'ı konuk ettiği maçta Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna girdikten 14 dakika sonra temsilcimize beraberliği getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Cyriel Dessers'ın golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Alexander Djiku, 30. dakikada attığı golle beraberliği getirdi.
Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan arka direğe doğru seken topu Alexander Djiku harika bir yarım vole vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.
⚽GOOOLLL! Djiku top inmeden harika vurdu harika! Kadıköy'de şimdi eşitlik var! pic.twitter.com/4HXHWU5Phk— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025