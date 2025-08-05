Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen ATP 250 turnuvasının bu yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina kentine taşınacağını duyurdu.

ATP'den yapılan açıklamada "ATP 250 Yunanistan Şampiyonası, Belgrad'da daha önce dokuz uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmış deneyimli ekip tarafından düzenleniyor. Bu son proje, tarihi Atina şehrinde dünya standartlarında bir etkinlik sunmak için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği bu mirası daha da ileriye taşıyor" ifadeleri yer aldı.

Ancak değişimin sebebinin altından Novak Djokovic çıktı.

HÜKÛMET İLE ARASI GERGİN

Sırbistan basını, Belgrad turnuvasının Djokovic ve Sırp hükümeti arasındaki çatışmalar nedeniyle Yunanistan'a taşındığını aktardı.

Resmi bir gerekçe açıklanmamış olsa da, Sırp medyası bu değişikliğin arkasında Novak Djokovic ve ailesinin olduğunu iddia etti. ATP 250 Belgrad turnuvası, Sırp raketin kardeşlerinden biri olan Djordje Djokovic tarafından yönetilse de turnuvanın adresi değişti.

Ancak Novak Djokovic'in Novi Sad’daki gar faciasında Sırp hükümetinin karşısında yer alması ve son dönemde hükümetin yolsuzluklarına karşı protesto düzenleyen öğrencilere desteğini açıkça dile getirmesinin Belgrad’daki turnuvanın yer değiştirmesindeki ana gerekçe olarak görülüyor.